“I ministri vengano qui a vedere la terra che sprofonda” Il fronte contro le trivelle di cittadini | politici anche di destra e imprenditori del Polesine | “Un incubo che abbiamo già vissuto”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sul Delta del Po i pesci nuotano più in alto degli uccelli. Laè tre metri sotto al livello del mare da quando il suolo èto. “Quasi due metri in soli nove anni tra il 1957 e il 1966, a causa delle estrazioni metanifere” spiega Toni Caprissio che da sempre vive qui. “È come se ci avessero tirato via il cuscino da sotto la testa e siamoti”. Le alluvioni non si contavano quasi più. “l’acqua arrivare dal mare è una cosa impressionante”, racconta con gli occhi lucidi, mentre sfoglia le foto in bianco e nero che ritraggono gli sfollati delle alluvioni. In quella del novembre 1951, una delle più disastrose della nostra storia morirono cento persone e altre 180mila rimasero senza casa. “Dovrebbero vederle quelli che hanno proposto queste cose”. E quando parla di “queste cose si riferisce” alle ...