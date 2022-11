(Di venerdì 18 novembre 2022) Vi ricordate quando Kate Moss e Pete Doherty (frontman dei Libertines) erano la coppia più cool dell’universo? Insieme tra il 2005 e il 2007, hanno frequentato mano nella mano il festival di Glanstonbury sfoderando look che hanno contribuito a definire l’immaginarioe a renderlo un vero e proprio lifestyle, oltre che il genere musicale imperante di inizio millennio. Oggi quel decennio potrebbe essere riassunto in un capo icona: i. Una vestibilità letteralmente incarnata dall’attuale direttore creativo di, Hedi Slimane (che non ha mai smesso di indossarli). Proprio lui nel 2000 aveva portato quel fit asciutto e aderente sulla passerella menswear di Dior, definendo un nuovo genere stilistico legato al background musicale del momento. Proprio lui, non a caso, veste e ...

AMICA - La rivista moda donna

... pensato per trattare al meglio capi delicati, sintetici, cotonee molto altro ancora. In più,... Il set Lego di Harry Potter che vi stiamo proponendo ha un designaccurato, con tutto il ...a vita bassa che hai messo in soffitta possono finalmente prendersi la loro rivincita. ...casa senza indossare ai piedi un bel paio di calosce che ti proteggeranno dall'umidità e in modo... I jeans super skinny tornano di moda. Lo preannuncia la sfilata Indie di Celine Oggi quel decennio potrebbe essere riassunto in un capo icona: i jeans super skinny. Una vestibilità letteralmente incarnata dall’attuale direttore creativo di Celine, Hedi Slimane (che non ha mai ...Comodi, vintage e stilosi: questo modello non passa mai di moda. Ma come abbinarlo Sappiamo bene che la moda guarda sempre indietro, e i mom jeans ne sono la riprova: direttamente dagli Anni ‘90, i j ...