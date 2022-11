“I gemelli hanno una sola mamma | la donna che li ha partoriti” Così il tribunale gela le due donne Lgbt

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 18 novembre 2022) Roma, 18 nov – Ladeidi Anghiari è una, e non la coppiache pretendeva di essere riconosciuta in tal senso. Si pronunciaildi Arezzo, nella sezione civile, come riporta il Corriere di Arezzo.figli dellache li ha, non della coppiaIl ricorso viene respinto. Ricorso di dueche volevano essere entrambe “madri” di dueni. L’una voleva il riconoscimento del rapporto di filiazione anche per l’altra, sottoposta ad inseminazione artificiale prima di trasferire gli ovociti sulla compagna. Il, però, ha risposto loro negativamente, nonostante il “concreto rapporto ...