I Fatti vostri oggi non va in onda | perché | il motivo

Leggi su tpi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Rai 2, 18 novembre 2022, 18 novembre 2022, Inon va in? Il programma di Rai 2 salta ancheper via dello sciopero dei tecnici Rai già iniziato ieri. Insomma, due giorni di sciopero, ieri e, e per questoil programma condotto da Salvo Sottile non va inper due giorni consecutivi. Ritornerà domani regolarmente su Rai 2. Isi è dovuto fermare sia ieri chea causa dello sciopero indetto dallo Snap per il “decadimento della qualità del lavoro nel CPTV di Roma minata ed erosa continuamente soprattutto da agenti esterni; clima di tensione vissuto dal dipendente nello svolgimento delle attività produttive dovuta alla ...