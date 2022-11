Highlights Virtus Bologna-Valencia 89-59 | Eurolega 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ilcon glidi89-59, match valido per l’ottava giornata di. Dominio dei ragazzi di Scariolo che al PalaDozza sotterrano gli spagnoli con uno scarto di trenta punti e li agganciano in classifica con quattro vittorie e altrettante sconfitte in questo avvio di campagna europea altalenante per le vu nere. In alto ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

Sky Sport

Il video con glie i gol diVerona - Vicenza , tredicesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023 . Successo esterno per gli uomini di mister Modesto, che tornano a vincere dopo due sconfitte ...Il meglio dell'Eurolega su Gazzetta.it. Guarda glidi Olimpia Milano -Bologna 59 - 64: ... Eurolega, Virtus Bologna-Valencia 89-59: gli highlights La Virtus Bologna non vuole essere una comparsa in Eurolega: il messaggio dalla sfida del PalaDozza contro Valencia arriva forte e chiaro. Teodosic e compagni, finora imbattuti in Italia, trovano per ...Inutile negare che la vittoria 88-72 sulla Sinermatic Ozzano, sia un passo fondamentale per la Virtus Imola nella stagione 2022/2023. Una stagione che segna il ritorno dei gialloneri nella ...