Harry ha prosciugato il conto | la cifra folle che Meghan Markle spende ogni mese

Leggi su dilei

(Di venerdì 18 novembre 2022)sarebbe di fronte a una situazione finanziaria disastrosa, il suoin banca è in rosso e questo perché lui erebbero molto più di quanto guadagnano, malgrado i contratti milionari che hanno firmato a destra e a manca. Soprattutto pare che la Duchessa del Sussexspenda cifre pazzesche.in banca in rosso Per questosperano che il libro di memoria del Principe, Spare, che promette rivelazioni bollenti sulla Famiglia Reale, diventi un best seller. È l’unico modo che hanno per poter mantenere il tenore di vita extra lusso che hanno in California e per il quale non ...