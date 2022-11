Happy Xmas War is over | la cover natalizia de Il Volo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo lo straordinario successo del tour 2022 che è arrivato nelle principali città europee, in Canada, Nord America, Giappone e Australia, ILha preparato un’altra sorpresa per i fan che lo seguono da tutto il mondo: un nuovo singolo natalizio, cdel celebre brano “(WAR IS)” di John Lennon e Yoko Ono, in uscita in digitale, da oggi, venerdì 18 novembre (Epic / Sony Music). ILcommenta così la scelta del brano: «“(WAR IS)”, brano del 1971, pubblicato allora per lanciare un messaggio di pace contro la Guerra del Vietnam. Oggi, nonostante siano passati più di 50 anni, la follia della guerra continua a far parte del nostro mondo. Con l’avvicinarsi del Natale, sentiamo ancora di più il ...

I SINGOLI Il Volo ha preparato un'altra sorpresa per i fan che lo seguono da tutto il mondo: un nuovo singolo natalizio, cover del celebre brano "(War is over)" di John Lennon e Yoko Ono. ...Esce quindi il 18 novembre per Epic / Sony Music la versione di(war is over) di J. Lennon e Yoko Ono realizzata da Gianluca, Ignazio e Piero. Il commento di Il Volo sul brano 'Harry(...Sorpresa natalizia per i fan de Il Volo, che da venerdì 18 novembre sono sulle piattaforme digitali con la cover del celebre brano Happy Xmas (War Is Over) (Epic / Sony Music) di John Lennon e Yoko ...Il Volo ha preparato un’altra sorpresa per i fan che lo seguono da tutto il mondo: un nuovo singolo natalizio, cover del celebre brano “Happy Xmas (War is over)” di John Lennon e Yoko Ono. I tre ...