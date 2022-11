Hakiru | tifoso giapponese dell’Atalanta | “Ilicic mi ha fatto innamorare | sogno di venire a Bergamo”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 novembre 2022) Non sono solo i bergamaschi a non conoscere confini, come recita un celebre coro nerazzurro, ma è la stessa Atalanta ad aver raggiunto paesi lontanissimi, facendosi conoscere e riconoscere per la bellezza del suo gioco, del suo carattere, della grinta e dell’enorme cuore. La passione per la Dea ha addirittura attraversato l’Oceano Pacifico, raggiungendo il Giappone, dove i bizzarri tifosi della squadra del Gamba Osaka, estasiati dal calore e dall’energia profusi dai tifosi nerazzurri, hanno deciso di emularne i cori, gli striscioni e pure le coreografie. Grazie ai tifosi della squadra nipponica, Hikaru Tozuka, studente di 21 anni nato a Tokyo ma residente a Hyogo (prefettura della città di Osaka) ha scoperto l’Atalanta, diventando un grande. Lo racconta lui stesso: “Mi piace la Serie A. Merito di mio padre, anche lui grande appassionato di calcio. Mi sono ...