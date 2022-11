Guerra Russia-Ucraina | Podoljak | “Con altre sconfitte eclatanti | la Russia potrebbe implodere e la guerra finire” Usa | “Nessun colloquio senza Kiev”

... quando aveva detto no alla. Queste cose non hanno aiutato. Per me, per questo ha avuto mentalmente alti e bassi tutto l'anno. La famiglia non può uscire dalla. Non è facile per lui" ...... Roma) 18 novembre 2022 Video Sia lodato Gesù Cristo! Cari fratelli e sorelle in Cristo, oggi è venerdì 18 novembre 2022, e in Ucraina sono già 268 giorni della grandeche laha portato ...Alla libreria Arcadia Scishkin ha presentato il suo ultimo libro, ''Guerra o pace''. ''Questa è una Russia in cui non mi riconosco - dice lo scrittore - tornerò quando tutto sarà cambiato'' ...Mosca: "Giustiziati 10 prigionieri russi, Zelensky ne risponderà". Presentato il piano per il muro al confine russo-finlandese. Podolyak: "Guerra può finire prima della liberazione di tutti i territor ...