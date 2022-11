Grey’s Anatomy | protagonista storica della serie dice addio allo show | “Sarò per sempre grata”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sono passati 17 anni da quando l’attrice Ellen Pompeo ha interpretato per la prima volta la dottoressa Meredith Grey nella fortunatissimagiunta alla diciannovesima edizione, e qualche ora fa la stessa attrice ha annunciato ai suoi numerosissimi fan il suoal medical drama. Ellen ha infatti postato sul suo profilo Instagram una sua foto, accompagnata da queste parole: Sono eternamentee onorata per l’amore e il sostegno che avete dimostrato a me, a Meredith Grey eper 19 stagioni! Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i migliori fan del mondo. Voi tutti siete dei cavalieri e avete reso il viaggio così divertente e iconico!!! Vi amo follemente e vi apprezzo profondamente. Non è la prima volta che salite sulle montagne ...