Governo fa squadra in difesa dell’enogastronomia italiana di qualità

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Cinque ministri schierati alla Farnesina oggi per annunciare la volontà di farenella tutela edelle eccellenze italiane, in particolare. Ed è così che all’evento organizzato in occasione della settima edizione della Settimana della cucinanel mondo si sono presentati tutti insieme i ministri degli Esteri Antonio Tajani, che ha fatto gli onori di casa, dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, della Salute Orazio Schillaci, e poi il titolare delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso e il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Un chiaro segnale di “discontinuità di questorispetto al passato” come hanno sottolineato a più riprese. “Stare insieme qui serve a dimostrare la visione complessiva dell’Italia su ...