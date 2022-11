Golf | RSM Classic | Molinari 29° dopo il primo giro | “hole in one” per Simpson

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) Francescoha chiuso al 29° posto ilround della RSMdi, torneo del PGA Tour che si sta disputando in Georgia, al St. Simons Island. Un evento che si disputa su due percorsi, il Seaside (par 70) e il Plantation (par 72). L’azzurro ha chiuso con uno score di 67 (-3) colpi sul Seaside; in testa alla classifica c’è Cole Hammer (che gareggia con un’esenzione in quanto ancora non membro del PGA Tour) con 64 (-8) davanti al connazionale Ben Griffin con 65 (-7), con entrambi che si sono confrontati sul Plantation. C’è poi da segnalare l'”in one” di Webb(6° con 67 (-5)), il quarto in carriera, sulla buca 3 (par 3) del Plantation, utilizzando un ferro 4 da 219 yards (200 metri). SportFace.