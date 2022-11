Gli stranieri adorano sposarsi in Italia | il paese degli innamorati

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) - Roma 18.11.2022, L', come tutti gli appassionati dell'arte e della cultura sanno bene, è ildell'amore e del romanticismo, in merito al suo magnifico patrimonio storico, alla bellezza e alla varietà dei paesaggi e alle città dall'atmosfera avvolgente e ricca di emozioni. Organizzare il proprio matrimonio in una città d'artena, è la scelta ideale per le coppie più romantiche, per i sognatori e per chi desidera trascorrere una giornata realmente indimenticabile. Tuttavia, se per chi vive inpuò apparire tutto semplice e naturale, per le coppie che arrivano da oltreconfine il sogno delle nozze inpuò essere complicato da realizzare. È a questo punto che entra in gioco Amore Wedding Italy, la wedding agency di Kathrine Brenne, di origini norvegesi ma innamorata ...