Giulia Salemi | la proposta di matrimonio non è come sperato | il video è virale – VIDEO

Leggi su inews24

(Di venerdì 18 novembre 2022)e Pierpaolo Pretelli sono una coppia da quando si sono conosciuti al GF Vip 5: i fan seguono ogni loro passo, e di certo non si aspettavano che ladisi concludesse in questo modo. Durante il GF Vip 7, Alfonso Signorini si diverte a punzecchiare non solo i vipponi, ma L'articolo proviene da Inews24.it.