Giorgia Meloni? Le sue pupille | orrore sinistro | ecco chi la sfregia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022)? "Mi inquietava nella fisionomia a causa della sua predisposizione all'attacco che aveva nella postura delle, avevi la sensazione che quellefossero pronte a venirti addosso e morderti”. Parola e licenza poetica, se così si può dire, di Nichi Vendola. L'ex governatore della Puglia, voce dell'ultra-sinistra tra le più accreditate negli anni Duemila prima del tramonto politico, attacca la premier ospite di Un Giorno da Pecora a Rai Radio 1. Ma incalzato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ne ha anche per Luigi Di Maio. "Alle ultime elezioni ho votato per l'alleanza tra Verdi e Sinistra Italia ma quando ero in cabina e ho visto questi simboli, ho visto il nome di Luigi Di Maio, col suo lessico 'fru fru', mi è venuto un brivido nella schiena". "Ora Mario Draghi sta cercando di riesumarlo, ma ...