Gigi Finizio in concerto a Villa Royal a Giugliano | gran gala di beneficenza per i bimbi della Casa di Tonia

(Di venerdì 18 novembre 2022) Raccogliere fondi per l’acquisto di giocattoli da donare ai bambiniComunità di accoglienza “di”, in vista delle imminenti festività natalizie. È questo l’obiettivo dell’evento diche si terrà sabato 26 novembre, a partire dalle ore 21.30, nella meravigliosa struttura diin Campania. Una esclusiva Cena di, allietata dall’attesissimo live di, una delle voci più belle del panorama musicale italiano, da sempre attento ai bisogni dei più fragili. La direzione artistica è affidata alla professionalità di Ambrogio Ferrillo, un nome che da anni nel settore degli eventi a Napoli è sinonimo di professionalità. L’evento è resto possibile grazie alla ...

Sabato 26 novembre, alle ore 21:30, a Villa Royal (di Giugliano in Campania) si terrà un gran galà di beneficenza, con un concerto live di Gigi Finizio. L'obiettivo sarà quello di raccogliere fondi per l'acquisto di giocattoli, in vista delle festività natalizie, da donare ai bambini della comunità di accoglienza 'Casa di Tonia'.