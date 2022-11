Gian Arturo Ferrari e la gran lotta di classe dell’editoria italiana

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 18 novembre 2022) Chissà quanti soldi ha dato Marsilio aper Storia confidenziale. È impossibile non pensarci, arrivati alla pagina in cuiriferisce la regola di Andrew Wylie (agente d’un po’ tutti, da Martin Amis a Baricco): «Gli editori si impegneranno davvero sui libri di qualità solo se li hanno pagati, e pagati cari». Vi vedo, che pensate: ma Marsilio è il tuo editore, Soncini, chiedi e ti sarà detto (detto, non dato). Ripensateci: forse qualche editore è così indiscreto da svelare gli anticipi, ma non certo ad altri autori che, incapienti, frigneranno perché si percepiscono leggendari quantoe quindi meritevoli dei suoi stessi emolumenti e allora ditelo che fate figli e figliastri. Tutta la letteratura è pettegolezzo, ...