(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Attraverso una nota inviata al delegato del Coni di Avellino, Giuseppe Saviano, il fratello diDel, ha lanciato un appello rivolto al sindaco irpino, Gianluca Festa, e all’intera del capoluogo. Una nota che arriva dopo l’acquisizione del logoScandone per mano dell’imprenditore Marco Trasente. “Chiedo gentilmente la sua attenzione per pochi istanti, al fine di condividere la soddisfazionemiae mia personale nell’aver appreso che il glorioso logo Scandone ha trovato una degna sistemazione grazie all’interessamento di un valente imprenditore irpino“. “Alla nuova avventura di un simbolo storico dello sport irpino porgiamo I nostri migliori auguri – continua la nota – Cogliamo peraltro l’occasione per ...

Ottopagine

Via libera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche SocialiGiampedrone, al ripartoFondo Nazionale 2022 per le Politiche Sociali pari a 12,1 milioni di euro ( 11.847.000 euro più circa 300 mila euro destinati ai Comuni capofila per le azioni di ......il punto vendita Caffetteria "The Dream Bar" di Lomanuto Patrizia - ViaCeruti nn. 86/88. Il nuovo rivenditore è autorizzato all'emissione di tutte le tipologie di titoli di viaggio... Giacomo Del Mauro: l'appello della famiglia per i trofei e le medaglie Negli anni Settanta, Pasolini definiva il calcio “l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo”. È ancora così “Sono cambiate molte cose da allora,” frena Giacomo Durzi, che però concede: ...La piccola frazione di Rusio (nella foto), ad esempio, è uno dei pochi esempi di architettura contadina del territorio, con case rurali e viuzze che si concentrano intorno alla chiesetta di San ...