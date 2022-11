Gf Vip 7 | dopo Oriana Marzoli anche Edoardo Tavassi infrange il regolamento Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 18 novembre 2022) La curiosità fa l’uomo ladro, specie se sei rinchiuso nella Casa (dorata) del Grande Fratello Vip. I coinquilini spesso non sanno come ingannare il tempo e fra una lite, una pomiciata e una positività al Covid si dilettano a chiacchierare del più e del meno. Se poi hai dei nuovi compagni di avventura pronti a raccontare quanto è accaduto all’esterno prima di varcare la porta rossa, come si fa a resistere? I nuovi entrati infatti non smettono di riferire fatti avvenuti fuori dalla Casa e, nella giornata di ieri è toccato a. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si è dilettato a raccontare a un Donnamaria estremamente attento alle parole del suo omonimo, la classifica di gradimento. Fra un gesto e un bisbiglio siamo riuscite a carpire qualcosa nella clip che sta girando ...