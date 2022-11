“GF Vip 7” | Aida Nizar pronta ad entrare nella casa? L’indiscrezione

(Di venerdì 18 novembre 2022) News tv. “GF Vip 7”,nuova concorrente del reality?. Non si ha ancora nessuna conferma ufficialmente, ma sembra chestia perdel GF Vip 7. Proprio così, la conduttrice televisiva, modella e attrice spagnola sarebbea fare il suo ingressopiù spiata d’Italia. L’artista, classe 1975, è nota al grande pubblico italiano proprio per aver partecipato al Grande Fratello nel 2019.Leggi anche –> “GF Vip 7”, Edoardo Tavassi a rischio squalifica? Cos’è successo “GF Vip 7”,nuova concorrente del reality?Stando alle ultime indiscrezioni, ...

Nizar verso il Grande FratelloIl nome dell'ex gieffina era già saltato fuori qualche settimana fa ed oggi, per merito di un video che trovate in chiusura del nostro articolo, la ...... ma per ora nessunasi è fatta avanti confermando quanto detto dalla Yespica. La vita privata e il figlioYespica ha un figlio, Aron , nato dalla sua relazione con Matteo Ferrari. Il ragazzo ...Protagonista di varie controversie, Aida conosce bene anche il meccanismo di questo genere di programmi, visto che in patria ha preso parte sia al GF normale che Vip. In caso di ritorno a Cinecittà, ...Tramite il suo profilo Instagram, Aida Nizar ha postato un suo scatto mentre si trovava ... a circolare la voce di un ipotetico ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7. Ovviamente, non c'è ...