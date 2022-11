Gaffe Olanda | posa con la bandiera della Francia

Corriere dello Sport

La squadra di Van Gaal a fine allenamento si ferma per una foto con i tifosi ma invece della bandiera olandese gli viene consegnata quella della ...DOHA (Dubai) - A volte l'euforia può tirare brutti scherzi , soprattutto al termine di un allenamento, quando le energie sono ai minimi termini e l'attenzione è pari allo zero. E allora accadono anche ... Olanda, che gaffe! Giocatori in posa con la bandiera della Francia Ma alla fine, nessuno si è accorto di nulla, e la comitiva ha posato con la bandiera dei campioni in carica: al di là della gaffe, l'episodio potrebbe essere considerato un buon auspicio.AGI - L'Italbasket batte in volata la Georgia e si qualifica con due giornate d'anticipo ai Mondiali del 2023. Alla Tbilisi Arena, in terra georgiana, gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco ...