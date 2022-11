Futuro Remoto | parte la XXXVI edizione

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dal 22 al 27 novembre 2022,torna a Napoli per continuare il proprio viaggio tra scienza e fantascienza, a partire da un tema tutto da scoprire: ?????????. Con attività sia in presenza che da, la 36madel I festival scientifico d’Europa è pronto ad accogliere il proprio pubblico con tantissimi nuovi eventi: Il Blog di Giò.

... e Tesla ha preferito spegnerlo da. Nel 2023 questa modifica verrà applicata anche al progetto di Model S e Model X. Nelle ultime settimane Tesla ha rilasciato importanti aggiornamenti in ...L'incontro, che quest'anno riguardava 'La formazione del manager del', è stato seguito in collegamentosul canale YouTube della Rete Nazionale ITEFM e ha visto l'intervento di ...Futuro Remoto, il primo Festival della scienza d’Italia nato nel 1987 da un'idea del fisico Vittorio Silvestrini e realizzato da Città della Scienza di Napoli apre i battenti della sua 36esima ...Via alla 36esima edizione di Futuro Remoto, il primo festival della scienza d’Italia dal 22 al 27 novembre con oltre 200 eventi dedicati al tema quest'anno a titolo “Equilibri” e una serie di mostre ...