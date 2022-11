Futuro Remoto | parte la XXXVI edizione

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dal 22 al 27 novembre 2022,torna a Napoli per continuare il proprio viaggio tra scienza e fantascienza, a partire da un tema tutto da scoprire: ?????????. Con attività sia in presenza che da, la 36madel I festival scientifico d’Europa è pronto ad accogliere il proprio pubblico con tantissimi nuovi eventi: Il Blog di Giò.

Soprattutto, è una realtà che pensa al: il modo migliore per non fermarsi mai e continuare a ... effettuiamo noi un monitoraggio costante dae interveniamo per il controllo e l'eventuale ...Quando il budget IT è limitato, è fondamentale sfruttare al meglio gli investimenti e le risorse dell'infrastruttura di rete, soprattutto quando i dipendenti lavorano da. Con sistemi di ...Un viaggio nel mondo degli atomi e delle molecole accompagnato dalla musica. Le melodie del pianoforte e le teorie della meccanica quantistica unite dal tempo, per uno spettacolo unico ...Nasce Costruzioni del futuro di Ambrosetti: “Dalle tecnologie digitali l’opportunità per infrastrutture sostenibili e sicure” ...