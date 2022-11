Furto in un supermercato a Telese | prodotti nascosti nel passeggino | beccate 2 donne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDueoriginarie della Romania, entrambe residenti a Napoli, sono state arrestate dai carabinieri di Cerreto Sannita e della stazione di Amorosi, per uncommesso in undiTerme. Le, servendosi di unnel quale era stato ricavato un doppio fondo e che trasportava un neonato, avevano occultato numerosidi cosmesi, per un valore di circa mille euro, prelevati dai ripiani dell’esercizio commerciale. Giunte alla cassa, dopo molto tempo dall’ingresso nel, lepresentavano un solo prodotto da pagare insospettendo così il personale che richiedeva l’intervento dei carabinieri. Giunti sul posto, i militari dell’arma riscontravano l’accaduto, ...