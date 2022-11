Furti in ville oligarchi a Forte dei Marmi | è caccia alla banda

E' caccia a una banda di professionisti, che puntano alledei miliardari russi, dopo i colpi a Forte dei Marmi, due in due giorni di seguito. Potrebbero essere scappati dappertutto dopo che il bottino ingente e 'scottante' potrebbe esser stato ...Roma, droni per svaligiare le: la banda dei ladri hi - tech I quattro georgiani sono stati ... Un altro allarmeè scattato al quartiere Pichini dove, negli ultimi quindici giorni, si è ...E' caccia a una banda di professionisti, che puntano alle ville dei miliardari russi, dopo i colpi a Forte dei Marmi, due in due giorni di seguito. (ANSA) ...PORTOGRUARO - Erano già pronti a darsi alla fuga imbarcandosi sul primo aereo per l'Albania portando con sé il bottino, ma per i tre cittadini albanesi di 35, 30 e 27 anni, accusati di furto aggravato ...