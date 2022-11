Fuga da Twitter dopo l’ultimatum di Musk E l’azienda chiude gli uffici

Ed è già cominciata laverso i social di emergenza ' Tumblr ' e ' Mastodon '., cosa succede A mettere in dubbio il futuro diè soprattutto la crisi di Musk con i dipendenti, che ...da. Si moltiplicano le dimissioni del personale della piattaforma che ha deciso di non sottostare all'ultimatum del nuovo proprietario Elon Musk : la scelta era tra accettare di 'lunghe ...L’ultima notizia in ordine temporale è la fuga in massa dei dipendenti di Twitter. A Musk non è bastato mandare a casa la metà del personale pochi giorni dopo l’acquisizione del noto social network e ...Elon Musk scherza sulla morte di Twitter tramite il suo profilo, ma la minaccia dello spegnimento definitivo adesso sembra un'eventualità possibile. Tanto che in tendenza spopolano gli hashtag ...