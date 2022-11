Fringe benefit e bonus 3mila euro per bollette e benzina | come funzionano

(Di venerdì 18 novembre 2022) La soglia deiconcessi dalle aziende private ai dipendenti, è salita a(prima era 600) e non saranno soggetti a tassazione. È una delle novità contenute nel decreto Aiuti Quater. L’esenzione fiscale quindi si eleva e consiste in un supporto economico fornito ai lavoratori per affrontare il caro-vita. Oltre ad essere L'articolo proviene da Inews24.it.

