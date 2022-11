(Di venerdì 18 novembre 2022) Il film, proiettato come evento speciale per una settimana al cinema (dal 28 novembre al 4 dicembre), è anticipato in esclusiva da queste immagini

Vanity Fair Italia

Grande fu anche la sua amicizia e collaborazione con, e tra i tanti scatti del cantautore catanese anche quello utilizzato per la storica copertina dell'album "La voce del padrone". ...Nell'album anche una canzone diVenezia - Istanbul e la tradizionale Maremma . La fortuna di Senza un perché grazie a The Young Pope Nel 1999 Nada ritornò sul palco dell'Ariston con ... Franco Battiato, la clip in anteprima del documentario La voce del padrone Una lettera d’amore e un omaggio accorato: il film-evento su Franco Battiato, La voce del padrone, arriva al cinema in 200 copie per una settimana, dal 28 novembre al 4 dicembre. Un viaggio che ...CDM: A tal proposito, un ruolo fondamentale è ricoperto dalle splendide musiche di Franco Battiato, eccezionalmente concesse per questa occasione. Come si integrano con le immagini Su quali brani è ...