Francia | respinti 123 migranti fatti sbarcare dalla Ocean Viking dopo il rifiuto dell’Italia

Leggi su tpi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dei 234a Tolone, oggetto del contendere tra Italia esu quale Paese dovesse consentire l’attracco della nave appartenente alla Ong Sos Mediterranée, 123 sono oggetto di un “di ingresso” sul territorio nazionale. Lo ha affermato il ministero dell’Interno di Parigi, che ha specificato come dei 189 adulti che erano stati portati in una “zona d’attesa” allestita a Giens ed erano stati interrogati dall’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra), solo in 66 hanno ottenuto il “via libera”. A bordo della nave c’erano anche 44 minorenni, di questi in 26 sono fuggiti ieri dal centro di accoglienza a loro dedicato nel quale erano stati appositamente portati. Secondo ...