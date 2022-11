Francesco Guccini | ' Le mie canzoni da intorto? Sono quelle dei perdenti | della lotta e della protesta Lo streaming? Non so cosa sia'

(Di venerdì 18 novembre 2022) Arriva alla Bocciofila Martesana a Milano e lo appaludono, ma lui interrompe: 'Non c'è bisogno'., 82 anni e mezzo, come dice lui, sorride, quasi divertito. Vederlo tornare fa un ...

Arriva alla Bocciofila Martesana a Milano e lo appaludono, ma lui interrompe: 'Non c'è bisogno'., 82 anni e mezzo, come dice lui, sorride, quasi divertito. Vederlo tornare fa un certo effetto. Oggi pubblica 'Canzoni da Intorto', un concept album di 11 cover storiche, più una, '...ha deciso di presentare le sue canzoni da intorto in un posto che rappresenta l'iconografia di questo cantascrittore che voleva fare il giornalista ma poi è diventato il maestrone ...MILANO Era da anni, tanti, che Francesco Guccini accarezzava l'idea di un album di cover. Lo ha fatto ora, dieci anni dopo aver annunciato la decisione di smettere di fare concerti e… Leggi ...L’Italia non è un Paese per vecchi, ma la prima grande opera neoresistenziale del tempo meloniano arriva da un ottuagenario che nel 2012, riposta la chitarra dopo Ultima Thule, aveva smesso di cantare ...