FOTO Stefania Constantini | bellezza al naturale | la campionessa olimpica pronta per gli Europei!

(Di venerdì 18 novembre 2022)si appresta a vivere da oggi ad Östersund, in Svezia, gli Europei 2022 di curling: l’azzurra, che vanta un bronzo continentale conquistato a San Gallo nel 2017, guiderà la Nazionale femminile, agli ordini del DT Claudio Pescia e dell’allenatrice Violetta Caldart.in carica nel doppio misto in coppia con Amos Mosaner, sarà affiancata nel torneo continentale da Camilla Gilberti (C.C. Lago Santo), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti). L’atleta tesserata per le Fiamme Oro, classe 1999, dovrà superare la concorrenza di Danimarca, Germania, Ungheria, Lettonia, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera e Turchia: le 10 squadre disputeranno un round robin in cui affronteranno tutte le ...

Giornale di Brescia

di Pierre Passebon @noelpittmandesign Fiori D'Autunno. Che bel bouquet by @janneford """" """". arredamento, bellezza, curiosità, viaggi, living e ricette "" "" A Italian Kitchen by: ...Date un'occhiata allequi sotto per scoprire le belle scelte dell'interior designer. Xx{p.s. di più di decor inspiration e grand interiors } Marylebone House I hope you enjoyed this ... In Cattolica la guerra in Ucraina raccontata dagli inviati Stefania Battistini e Fausto Biloslavo Wanna Marchi e Stefania Nobile sono state ospiti di un talk show targato Rai. Ma quanto le ha pagate l'azienda per avere in tv La risposta.È stata vinta dal perugino Alessio Malfagia la prima edizione della San Francesco Marathon 10.2K che si è svolta nella mattinata di domenica 6 novembre per le strade di Assisi e di Santa Maria degli A ...