Forte dei Marmi | il giallo dei furti nelle ville degli oligarchi russi | il piano studiato per mesi e le talpe negli «ambienti di alto rango»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Adeic’è una banda di ladri a caccia di ricchedida svaligiare. Dueche appartengono a miliardarisono state infatti prese di mira a distanza di poche ore l’una dall’altra. Il primo episodio è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 novembre: tre banditi, immortalati dalle videocamere di sorveglianza, si sarebbero intrufolati in una dimora di proprietà russa a Vittoria Apuana, in via La Pira. Nello stabile erano presenti, in quel momento, gli affittuari, due finanzieri ucraini che sono stati svegliati dai rumori e sono riusciti a mettere in fuga i malviventi. I quali però avevano già svaligiato la cassa, e sono corsi via con un bottino dal valore di centinaia di migliaia di euro. La notte ...

Agenzia ANSA

Marmi c'è una banda di ladri a caccia di ricche ville di oligarchi russi da svaligiare. Due ville che appartengono a miliardari russi sono state infatti prese di mira a distanza di poche ore ......sempre è che quando i tennisti vanno a vedere una partita di calcio non si sa bene quale... Tra gli ex calciatori qualcuno dic'è, ad esempio Fabio Grosso è veramente bravo. C'è da dire ... Furti in ville oligarchi a Forte dei Marmi, è caccia alla banda - Ultima Ora Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Come possiamo constatare dal grafico a barre giornaliere, dopo un aver esaurito la spinta propulsiva del forte rimbalzo messo in atto il giorno ... non è sostanzialmente cambiato sulla. Sono presenti ...