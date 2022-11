(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Sicurezza alimentare esono un binomio possibile grazie al ruolo delle tecnologie, che hanno fatto ingresso nel settore primario e della trasformazione con una visione innovativa e sostenibile. E’ quanto è emerso nella tavola rotonda a Ecomondo “Farm to Fork 2.0: filiere agroalimentari rigenerative,economica” con i presidenti di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti; di Federalimentare, Ivano Vacondio, di Federchimica Assofertilizzanti, Giovanni Toffoli; di Federchimica Agrofarma, Riccardo Vanelli, e la vicepresidente di Federchimica Assobiotec, Elena Sgaravatti. L’Italia, rispetto agli obiettivi della Farm to Fork, ha fatto molto, tuttavia – come è emerso nella relazione di Denis Pantini di Nomisma, che ha introdotto i temi della ...

Adnkronos

A supporto dei turisti c'è un Infopoint per il controllo di safety e, a cui si aggiunge ...ed eventi. Natale nei quartieri. Per la 14a edizione sono coinvolte anche le circoscrizioni con ...E' quanto è emerso nella tavola rotonda a Ecomondo "Farm to Fork 2.0: filiere agroalimentari rigenerative,, competitività economica" con i presidenti di Confagricoltura, Massimiliano ... Food security, transizione ecologica e competitività sfide possibili E’ quanto è emerso nella tavola rotonda a Ecomondo “Farm to Fork 2.0: filiere agroalimentari rigenerative, food security, competitività economica” con i presidenti di Confagricoltura, Massimiliano ...(Adnkronos) - Segna il suo esordio al G20 di Bali intervenendo alla prima sessione plenaria 'Food and Energy Security', unica donna a capo di un governo a sedere al tavolo dei Grandi del mondo. Giorgi ...