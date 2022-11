(Di venerdì 18 novembre 2022). L’Alfa che usavano per spostarsi era stata segnalata più volte sul luogo di alcuni furti in abitazione. È risultata rubata, come le targhe che le applicavano di volta in volta. Rubate e pure clonate, sospettano gli inquirenti. A bordo dell’auto tre uomini, indalla polizia locale di Palosco e dai carabinieri di Treviglio e Dalmineunin appartamento a. Lacorsa del mezzo è terminata mercoledì sera (16 novembre) a, dove i militari hanno arrestato l’uomo alla guida: bloccato e ammanettatouna breve colluttazione nel cortile della scuola. Gli altri due, invece, sono riusciti a fuggire e far perdere le proprie tracce. L’, cominciato a ...

Hanno detto che erano diretti in pronto soccorso. Poi, in un attimo, hanno premuto il piede sull'acceleratore cercando di sparire. tra polizia e ladri sabato pomeriggio a Milano. Tutto è iniziato verso le 17 alla rotonda di via Ettore Majorana, dove una volante del commissariato Greco Turro ha chiesto alle due ... Folle inseguimento tra Lallio e Verdello dopo un tentato furto: uno preso, complici in fuga Sorpreso a rubare un'auto, monta su un altro mezzo rubato e scappa dalla polizia. Ma durante la fuga si schianta contro un marciapiedi e viene ammanettato dagli agenti.