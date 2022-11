Foggia-Audace Cerignola | streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Domenica 20 novembre, alle ore 14.30 , allo stadio 'Zaccheria', si disputerà il matchCerignola , valido per la 14.a giornata del girone C del campionato di Serie C . Prima di scoprire dove vedereCerignola in diretta tv e streaming, ecco una breve ...Il Vicenza, invece, ha già avuto la meglio sulla Virtus Verona col risultato di 2 - 1 e sull'Cerignola col risultato di 4 - 20: é settimo nel Girone A.- Crotone 2 (ore 20.30) Il,...Domenica 20 novembre, alle ore 14.30, allo stadio “Zaccheria”, si disputerà il match Foggia-Audace Cerignola, valido per la 14.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove ...Domenica 20 novembre, alle ore 14.30, allo stadio “Zaccheria”, si disputerà il match Foggia-Audace Cerignola, valido per la 14.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove ...