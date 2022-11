Fiorentina | Saponara | «Tra i ricordi più belli c’è la lettera a Astori»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 novembre 2022) . Anche il gol contro il Milan rientra tra questiRiccardoripercorre il suo percorso con la. L’esterno della squadra ha parlato, attraverso i canali ufficiali del club, di diversi temi: dal cosa sia il genio al suo legame con Davide. PAROLE – «Il genio racchiude l’essenza più pura del giocare a calcio. Il genio è qualcosa che non viene allenato, che non viene provato, che durante il gioco viene tirato fuori dal cilindro in maniera istintiva, senza preavviso e senza nemmeno pensarci. Sono quelle giocate che da piccolino mi hanno permesso di innamorarmi del calcio e di determinati giocatori, e sono quelle che fanno innamorare le persone di questo sport, sono quei momenti che rendono il calcio lo sport più bello del mondo. Possono essere provate e riprovate, ma sono istintive: ...