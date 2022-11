Fiorentina | Barone | «Puntiamo ad arrivare in Champions League»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Joe, direttore generale della, ha parlato degli obiettivi del club viola nel futuro: le sue dichiarazioni Joe, dg della, ha parlato ai microfoni de La Nazione. LE PAROLE – «In Italia non esiste un concept del genere, con due stadi, una villa ristrutturata e un investimento che sfiora i 105 milioni di euro. Il futuro dellaè sviluppare sia sul femminile che sul maschile, giocatori che arrivino in prima squadra. Crescerli dentro insomma. Come aumentare gli entroiti?ine giocare in Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24.