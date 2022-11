Finlandia | il muro anti migranti illegali sarà lungo 260 km e costerà 380 milioni

(Di venerdì 18 novembre 2022) Lainizierà i lavori per costruire una recinzione di prova di tre chilometri al confine orientale con la Russia entro il prossimo marzo, prima di costruire una barrieral’intero confine fra i due paesi per prevenire l’immigrazione clandestina. Il servizio di frontiera finlandese ha specificato che la costruzione inizierà nella località di Pelkola, nella città di Imatra. La recinzione inizierà sulle rive del fiume Vuoksi ecostruita in direzione nord. Le autorità di frontiera hanno indicato che sistemi di videosorveglianza saranno installatitutta la barriera e si stima che la recinzione avrà una lunghezza finale fino 260 chilometri. La sua costruzione è valutata per un costo di circa 380di euro e durerà per i prossimi tre o quattro anni. Il governo della ...

