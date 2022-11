Filmmaker Festival | il mélo queer ' Fogo Fatuo' e tanti altri film dedicati ai temi sociali del nostro tempo

Si apre il 18 novembre a Milano, per concludersi il 28,. Una rassegna internazionale dedicata al cinema documentario ...... antropologo culturale e, che nel corso del 2019 - 2020 ha percorso la Valle Grana in ... L'appuntamento si svolge all'interno delletterario Leggere le Montagne che per il 2022 ha ...Critico, regista, soprattutto feticista. Il Filmmaker Festival celebra Mark Rappaport con una retrospettiva dei suoi mockumentary (e non solo) che raccontano il cinema come nessuno aveva mai fatto. A ...The Natural History of Destruction di Sergei Loznitsa inaugura il festival in anteprima italiana venerdì 18 novembre ore 21.30 all’Arcobaleno Filmcenter Filmmaker Festival, edizione numero 42, l’appun ...