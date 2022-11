Fiat annuncia la nuova 500e per il Nord America

Vogliamo portare l'elettrico nelle case degli americani con la nostra icona, la500, perché è la cosa giusta da fare. Dal punto di vista aziendale, dobbiamo aprire nuove strade e sarà un ...L'estensione include anche supporto per i multi - wallet, supporto NFT, provider dion - ramp ... la funzione è supportata solo dalla versione Android dell'app Trust Wallet, ma Binance...TORINO (ITALPRESS) - In occasione del Los Angeles Auto Show, Olivier Francois, CEO FIAT e CMO Global di Stellantis, ha annunciato ufficialmente i piani di FIAT che prevedono l'arrivo di Fiat 500e in ...TORINO (ITALPRESS) – In occasione del Los Angeles Auto Show, Olivier Francois, CEO FIAT e CMO Global di Stellantis, ha annunciato ufficialmente i piani di FIAT che prevedono l’arrivo di Fiat 500e in ...