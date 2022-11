Fiat 500 sospetta davanti alla questura di Lucca | scatta il piano anti - bomba

Si tratta di unad'epoca, parcheggiata in via Nazario Sauro, poco distante dalla Questura.sospetta davanti alla questura, arrivano gli artificieri a Lucca L'auto sospetta è stata ...Intervento degli artificieri a Lucca per un'auto sospetta lasciata in sosta sotto la questura. E' unad'epoca che risulta rubata da una settimana. Il furto risulta avvenuto a circa un chilometro di distanza dalla stessa questura, ultimo luogo dove l'aveva posteggiata il proprietario. Stasera ...LUCCA Intervento degli artificieri a Lucca per un'auto sospetta lasciata in sosta sotto la questura. E' una Fiat 500 d'epoca che risulta rubata da una settimana. Il… Leggi ...Si tratta della 500 full electric che ieri è stata presentata negli Usa al Salone dell’Auto di Los Angeles. Quello del Cinquino Fiat è un ritorno sulle strade delle grandi città statunitensi dopo lo ...