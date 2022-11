Federico Lauri “vita parallela e bugie” | lui si sfoga | “Un giorno rimarrete scioccati”

Leggi su biccy

(Di venerdì 18 novembre 2022)e Letizia Porcu si sono lasciati e pare che non siano rimasti per niente in buoni rapporti. Qualchefa l’influencer Rosica su Instagram, come ripreso da FanPage, ha rivelato alcuni dettagli sulla loro rottura. “I due, anche a seguito delle tantee delladi, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente. Letizia ehanno appena smesso di seguirsi sui social e si sono bloccati ovunque”. A supportare la teoria della rottura in brutti rapporti è stata anche l’ultima storia pubblicata su Instagram da, in cui si: “Non rimpiango nulla, ...