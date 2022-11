(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Con un investimento di circa 15 milioni di euro per la messa a punto di più di 1.050 metri quadrati di nuovi laboratori,conferma il suo impegno in Abruzzo. L’zione delReparto Sterile 4, questa mattina ad, in provincia di Pescara, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, rappresenta il completamento di un più ampio piano d’investimenti della manifattura iniettabile che ha visto nell’arco di 3 anni la costruzione di due nuove aree asettiche – l’area Sterile 3 e Sterile 4 – per un totale di 1.050 mq, di cui il 30% costituito da spazi riqualificati. Dopo l’zione del Labio 4.0 Marino Golinelli a Pomezia – avvenuta il 14 settembre 2021 –conferma il proprio impegno con un importante progetto di ...

Farmaceutica, Alfasigma inaugura ad Alanno nuovo centro tech all'avanguardia Un investimento da circa 15 milioni di euro in Abruzzo per la farmaceutica Alfasigma. Protagonista, il nuovo Reparto Sterile 4 dello stabilimento di Alanno, in provincia di Pescara. Un centro ..."E' un ulteriore successo di Alfasigma – commenta Edoardo Alesse, Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila e già Presidente del Polo di Innovazione Chimico-Farmaceutico della Regione Abruzzo ...