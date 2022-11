Fagioli | parla il fratello | «per la Juve ha detto di no allo United»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Le parole di Alessandrodi Nicolò: «La sua fede bianconera ha prevalso sulle offerte di, Inter e Milan» Ildi Nicolò, Alessandro, ha rivelato a Tuttosport un retroscena sulle squadre interessate al. Di seguito le sue parole. «Quando era nelle giovanili della Cremonese hano al Manchester: non si sentiva pronto per lasciare l’Italia. E per laha preferito declinare l’interesse dell’Inter, con cui fece un provino, del Milan e dell’Atalanta: la fede bianconera di Nicolò ha prevalso su tutto» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Al quotidiano torinese Tuttosport ha parlato Alessandro, fratello maggiore del mediano della Juventus Nicolò. Alessandrodella passione del fratello per i bianconeri, passione che lo ha portato a rinunciare anche a offerte importanti: "Noi ...Quandodi Torino, indica a monte, di Ferrara a valle, il Po connette i luoghi come la Via ... Sono andati persi dei raccolti che necessitano di grande apporto di acqua, come i. A Zibello ...Nicolò Fagioli non sarà tra i convocati azzurri per la prossima sfida della Nazionale contro l'Austria: come comunica la Figc, il giovane talento piacentino, classe 2001, ha accusato nel corso ...