Fagioli | Pafundi e gli altri | tutte le 54 “prime volte” dell’era Mancini

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) In origine fu Matteo Politano, lanciato da Robertonel giorno dell’esordio come commissario tecnico della Nazionale azzurra, nell’amichevole vinta contro l’Arabia Saudita per 2-1, fino ad arrivare al tris – Nicolò, Andrea Pinamonti e Simone– che ha avuto la gioia di debuttare in maglia azzurra sempre in una gara amichevole, a Tirana, nella vittoria per 1-3 contro l’Albania. Con queste nuove new entry sono ben 54 “le” con l’attuale ct alla guida dell’Italia, un tecnico che non si è mai fatto problemi a lanciare nuovi giocatori. L’ultimo in ordine tempo, ovverogioiellino classe 2006 in forza all’Udinese, è addirittura il terzo più giovane della storia della nazionale italiana con i suoi 16 anni e 247 giorni, preceduto solamente da Rodolfo ...