Fagioli lascia il ritiro azzurro | il report dell’Italia sul centrocampista

(Di venerdì 18 novembre 2022) Problemi fisici per Nicolò: il talento della Juventus abbandona ile il gruppo a disposizione del CT Mancini si riduce Nicolòhato il. Queste le condizioni deldella Juventus, come annunciato dalla FIGC sul proprio sito ufficiale. LA NOTA – Nel corso della seduta di questo pomeriggio Nicolòha accusato un risentimento al piede destro che lo rende indisponibile per la gara di domenica; ilfarà rientro al proprio club di appartenenza nelle prossime ore. Quindi, dopo i forfait di Tonali e Mazzocchi, il grupposi riduce a venticinque calciatori L'articolo proviene da Calcio News 24.

Questo il comunicato della Nazionale: "Nel corso della seduta di questo pomeriggio Nicolòha accusato un risentimento al piede destro che lo rende indisponibile per la gara di domenica; il centrocampista azzurro farà rientro al proprio club di appartenenza nelle prossime ore". Dopo la convocazione e l'esordio con l'Albania, non ci sarà subito una seconda partita con la Nazionale italiana per Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juve ha dovuto lasciare il ritiro di ...