F1 | Toto Wolff | “Possiamo battere la Ferrari | ma ad Abu Dhabi sarà dura”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Siamo all’ultimo giro di giostra del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Yas Marina, ad Abu, il campionato 2022 andrà in archivio. I verdetti più importanti sono stati emessi: l’olandese Max Verstappen e la Red Bull sono campioni del mondo. Per questo, nel fine-settimana, l’attenzionerivolta alla sfida per la piazza d’onore. Tra i piloti, ilsta Charles Leclerc e il messicano Sergio Perez (Red Bull) arrivano a pari punti, ma il monegasco è in vantaggio per aver ottenuto più vittorie del rivale. Nella graduatoria dei costruttori, la Rossa è seconda con un margine di 19 lunghezze rispetto alla Mercedes.per la scuderia di Maranello che mai ha vinto ad Abu, considerata la netta ascesa della W13. Giusto citare, infatti, la doppietta delle Frecce d’Argento ...

che non era in Sudamerica ha candidamente ammesso che, mentre Leclerc e Perez chiedevano per radio la posizione, lui dall'alto dei suoi 7 titoli mondiali, conditi da oltre cento vittoria e ...Penso che la recente dichiarazione dimostri già come trattare con i piloti e come apprezzarli ''. L'austriaco nei giorni scorsi ha aperto le porte della Mercedes a Schumacher : per il ...Il team principal della Mercedes Toto Wolff non ha ancora perso le speranze per soffiare il secondo posto alla Ferrari nella classifica mondiale dei Costruttori. Dopo la doppietta Russell-Hamilton nel ...Intervistato alla stampa inglese, Toto Wolff ha raccontato le proprie sensazioni in vista del prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1, evidenziando come ...