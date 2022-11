F1 | Max Verstappen | “Ottime sensazioni dalla Red Bull | siamo veloci!”

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo essere stato a guardare nella FP1 Liam Lawson provare la sua monoposto ad Abu Dhabi, sede dell’ultimo round del Mondiale 2022 di F1, Maxnella seconda sessione ha fatto capire di aver ritrovato il feeling con la RB18 perso in Brasile. Il campione del mondo in carica ha ottenuto il miglior tempo di 1:25.146 a precedere la Mercedes del britannico George Russell, vincitore a Interlagos, e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc di 0.453. A completare la top-6 troviamo Lewis Hamilton (Mercedes) a 0.615, Sergio Perez (Red) a 0.706 e Carlos Sainz (Ferrari) a 0.786. In buona sostanza, Max ha messo da parte tutte le polemiche del weekend sudamericano, citando l’incidente con Hamilton in gara e il mancato rispetto dell’ordine di scuderia per favorire Perez, e oggi ha ripreso a martellare come fatto vedere nel corso dell’intera stagione. ...