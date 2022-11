F1 | avvicendamento Binotto-Vasseur? VIDEO | sono arrivati insieme al circuito di Yas Marina

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ha preso il via il weekend dell’ultimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Abu Dhabi le squadre hanno lavorato per trovare la giusta messa a punto sulla propria monoposto in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Tuttavia, più delle vicende in pista, a interessaregli aspetti riguardanti il “mercato”. Il fine-settimana è stato accompagnato dalle indiscrezioni di un addio di Mattiadalla Ferrari che poi la scuderia di Maranello ha smentito. Su testate autorevoli è stato fatto il nome dell’attuale Team Principal dell’Alfa Romeo, Fredric. E’ stato, quindi, curioso quest’oggi vedere entrambi giungere nel paddock, scambiando due chiacchiere in compagnia di Gunther Steiner (Team Principal della Haas). Che sia un segnale? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Di seguito il ...