Esposito e l’amore per la maglia azzurra | “La più bella che si possa indossare E che emozione Italia-Germania”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Difficilmente Salvatoredimenticherà questo 2022. L’esordio in Nazionale maggiore, in Inghilterra l’11 giugno scorso, la fascia di capitano del suo club (la Spal), la possibilità di essere allenato da quello che è sempre stato il suo idolo, Daniele De Rossi. A 22 anni compiuti lo scorso 7 ottobre,– dal ritiro della Nazionale Under 21 in partenza per Ancona, dove sabato è in programma il test contro la(ore 17.30, diretta Rai2) – ripercorre mesi di emozioni. “Il debutto in Nazionale maggiore è stata una grandissima sensazione – racconta -. Laè la più importante e la piùche un calciatoredesiderare di. Ma ovviamente ho continuato a seguire i miei compagni in Under 21 anche dal ritiro ...